Стефен Карри выдал худший отрезок по точности бросков за карьеру
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в последних двух матчах реализовал лишь 8 бросков с игры из 40 (20%). Это худший показатель для него за всю карьеру на дистанции двух игр.
Карри провел неудачный матч против «Даллас Маверикс» (82:99). Он набрал 14 очков за 36 минут на площадке, реализовав при этом лишь 5 из 24 с игры и 1 из 9 – с дальней дистанции. В двух последних матчах он забил всего 2 из 19 трёехочковых.
Примечательно, что совсем недавно Карри установил впечатляющий рекорд НБА. Он реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 158-м матче подряд, что является новым рекордом в истории НБА. Стефен превзошёл собственное достижение, которое было впервые установлено в период 2014-2016 годов.
Новость по темеСтефен Карри установил впечатляющий рекорд НБА
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