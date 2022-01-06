Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри выдал худший отрезок по точности бросков за карьеру

Стефен Карри выдал худший отрезок по точности бросков за карьеру
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в последних двух матчах реализовал лишь 8 бросков с игры из 40 (20%). Это худший показатель для него за всю карьеру на дистанции двух игр.

Карри провел неудачный матч против «Даллас Маверикс» (82:99). Он набрал 14 очков за 36 минут на площадке, реализовав при этом лишь 5 из 24 с игры и 1 из 9 – с дальней дистанции. В двух последних матчах он забил всего 2 из 19 трёехочковых.

Примечательно, что совсем недавно Карри установил впечатляющий рекорд НБА. Он реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 158-м матче подряд, что является новым рекордом в истории НБА. Стефен превзошёл собственное достижение, которое было впервые установлено в период 2014-2016 годов.

Новость по теме
Стефен Карри установил впечатляющий рекорд НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022