3-кратный чемпион НБА показал статистику 0+0+0+0+0 в матче регулярного чемпионата

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (116:106) показал статистическую линейку 0+0+0+0+0 за 24 минуты игрового времени.

Грин стал вторым игроком после Тони Снелла, который продемонстрировал такие показатели. Примечательно, что Снеллу такое удавалось дважды за последние 4 года – в 2017 году он выдал 0+0+0+0+0 в матче за «Милуоки Бакс», а в нынешнем сезоне провел такой же матч уже за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Дэнни становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе трёх команд — «Сан-Антонио Спёрс» (2014), «Торонто Рэпторс» (2019) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Для 34-летнего американца это уже 13-й сезон в лиге.