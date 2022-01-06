3-кратный чемпион НБА показал статистику 0+0+0+0+0 в матче регулярного чемпионата
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (116:106) показал статистическую линейку 0+0+0+0+0 за 24 минуты игрового времени.
Грин стал вторым игроком после Тони Снелла, который продемонстрировал такие показатели. Примечательно, что Снеллу такое удавалось дважды за последние 4 года – в 2017 году он выдал 0+0+0+0+0 в матче за «Милуоки Бакс», а в нынешнем сезоне провел такой же матч уже за «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Дэнни становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе трёх команд — «Сан-Антонио Спёрс» (2014), «Торонто Рэпторс» (2019) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020). Для 34-летнего американца это уже 13-й сезон в лиге.
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