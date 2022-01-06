Кевин Гарнетт назвал «Майкла Джордана» современной эры. Это не Леброн Джеймс

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс начал прогрессировать из-за того, что он играет в одной команде с «Майклом Джорданом» современной эры. Очевидно, бывший баскетболист имеет в виду Стефена Карри.

В разговоре с Бакстером Холмсом из ESPN Кевин Гарнетт заявил, что улучшение игры Уиггинса прежде всего связано с тем, что в его команде есть такой игрок, как Стефен Карри. Он также сказал о том, что «воины» имеют менталитет настоящих победителей, которые через многое прошли вместе, и именно это мотивирует Эндрю становиться сильнее.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри шесть раз принимал участие в Матче звёзд НБА, шесть раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.