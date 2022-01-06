Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Гарнетт назвал «Майкла Джордана» современной эры. Это не Леброн Джеймс

Кевин Гарнетт назвал «Майкла Джордана» современной эры. Это не Леброн Джеймс
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс начал прогрессировать из-за того, что он играет в одной команде с «Майклом Джорданом» современной эры. Очевидно, бывший баскетболист имеет в виду Стефена Карри.

В разговоре с Бакстером Холмсом из ESPN Кевин Гарнетт заявил, что улучшение игры Уиггинса прежде всего связано с тем, что в его команде есть такой игрок, как Стефен Карри. Он также сказал о том, что «воины» имеют менталитет настоящих победителей, которые через многое прошли вместе, и именно это мотивирует Эндрю становиться сильнее.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри шесть раз принимал участие в Матче звёзд НБА, шесть раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Новость по теме
Стефен Карри отреагировал на худший бросковый отрезок за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022