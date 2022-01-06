Грег Попович покорил выдающееся достижение в истории НБА
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Грег Попович провёл двухтысячную встречу в качестве главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». Он стал первым специалистом, который добрался до этой отметки.
За свою карьеру в «Спёрс» Попович пять раз становился победителем НБА и 22 раза подряд (1998-2019) выходил в плей-офф. Всего специалист провёл в команде 26 сезонов, в которых одержал 1325 побед и потерпел 675 поражений.
По общему количеству проведённых в лиге матчей в качестве главного тренера Попович занимает шестое место в истории. На первой строчке – Ленни Уилкенс, у которого 2487 игр.
После 37 матчей регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне «Сан-Антонио» занимает 10-ю строчку в Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и 22 поражения.
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