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Единая лига ВТБ перенесла матчи «Астаны» из-за нестабильной обстановки в Казахстане

Единая лига ВТБ перенесла матчи «Астаны» из-за нестабильной обстановки в Казахстане
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Три игры регулярного сезона Единой Лиги ВТБ перенесены на более поздний срок, сообщает официальный сайт турнира.

Из-за выявления положительных результатов на COVID-19 в польской «Зелёна-Гуре» матч «Зелёна-Гура» — «Калев», назначенный на 8 января, перенесён.

Кроме того, в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане и отменой авиарейсов перенесены матчи «Астаны», запланированные на 8-е января («Локомотив-Кубань» — «Астана») и 15 января («Астана» — «Цмоки-Минск»).

Новые даты указанных игр будут объявлены позднее.

Напомним, ранее в Евролиге были перенесены 8 из 9 матчей 19-го тура регулярного чемпионата из-за коронавируса. Встреча «Милан» — «Зенит» под вопросом после выявления 5 положительных тестов в российском клубе.

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