Данки Никиты Курбанова и Джоэла Боломбоя — в топ-5 моментов недели Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ представила топ-5 моментов недели регулярного чемпионата.
Защита Артураса Гудайтиса («Зенит»), данки Никиты Курбанова и Джоэла Боломбоя (оба — ЦСКА), постер Марекса Мейериса («Парма»), передача Матеуша Понитки и полёт Джордана Мики (оба — «Зенит») представлены в пятёрке лучших моментов игровой недели.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, на прошлой неделе в подборке лучших моментов были представлены аллей-уп Джеремайи Хилла на Марекса Мейериса («Парма»), блок-шот Джеймса Томпсона («Енисей»), эффектный проход Уилла Клайберна (ЦСКА), полёты Алекса Пойтресса («Зенит») и Даррала Уиллиса («Енисей») вошли в подборку.
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