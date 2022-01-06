Данки Никиты Курбанова и Джоэла Боломбоя — в топ-5 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-5 моментов недели регулярного чемпионата.

Защита Артураса Гудайтиса («Зенит»), данки Никиты Курбанова и Джоэла Боломбоя (оба — ЦСКА), постер Марекса Мейериса («Парма»), передача Матеуша Понитки и полёт Джордана Мики (оба — «Зенит») представлены в пятёрке лучших моментов игровой недели.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в подборке лучших моментов были представлены аллей-уп Джеремайи Хилла на Марекса Мейериса («Парма»), блок-шот Джеймса Томпсона («Енисей»), эффектный проход Уилла Клайберна (ЦСКА), полёты Алекса Пойтресса («Зенит») и Даррала Уиллиса («Енисей») вошли в подборку.