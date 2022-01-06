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ЦСКА хочет подписать экс-игрока «Реала», отчисленного из НБА

ЦСКА хочет подписать экс-игрока «Реала», отчисленного из НБА
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Московский ЦСКА нацелен заполучить аргентинского форварда Габриэля Дека, сообщает инсайдер Христос Харпидис. По информации источника, московский клуб хочет предложить контракт форварду, который накануне был отчислен из «Оклахома-Сити Тандер».

Помимо ЦСКА, по информации источника, в числе претендентов на Дека также итальянский «Милан», израильский «Маккаби» и сербский «Партизан».

Ранее Дек выступал в составе мадридского «Реала». В минувшем сезоне в Евролиге Дек в среднем набирал 8,8 очка, делал 3,7 подбора и 1,2 передач за матч. В чемпионате Испании его средние показатели составляли 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи.

Дек перешёл в «Тандер» перед стартом нынешнего сезона в НБА. В нынешнем сезоне Дек в играх за «Оклахома-Сити» набирал в среднем 2,6 очка и 0,9 подбора.

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