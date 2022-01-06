ЦСКА хочет подписать экс-игрока «Реала», отчисленного из НБА

Московский ЦСКА нацелен заполучить аргентинского форварда Габриэля Дека, сообщает инсайдер Христос Харпидис. По информации источника, московский клуб хочет предложить контракт форварду, который накануне был отчислен из «Оклахома-Сити Тандер».



Помимо ЦСКА, по информации источника, в числе претендентов на Дека также итальянский «Милан», израильский «Маккаби» и сербский «Партизан».



Ранее Дек выступал в составе мадридского «Реала». В минувшем сезоне в Евролиге Дек в среднем набирал 8,8 очка, делал 3,7 подбора и 1,2 передач за матч. В чемпионате Испании его средние показатели составляли 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи.



Дек перешёл в «Тандер» перед стартом нынешнего сезона в НБА. В нынешнем сезоне Дек в играх за «Оклахома-Сити» набирал в среднем 2,6 очка и 0,9 подбора.