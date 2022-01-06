Леброн Джеймс побил рекорд Майкла Джордана

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил очередной рекорд легенды НБА Майкла Джордана, сообщает Essentially Sports. За последние 10 игр в составе «Лейкерс» Джеймс набрал 327 очков, что является рекордной результативностью в истории НБА на этом отрезке для игроков в возрасте 35+ лет.

Рекордом Майкла Джордана за 10 игр подряд в составе «Чикаго Буллз» было 317 очков. Третьим в данном рейтинге оказался вновь Леброн Джеймс, прежним достижением которого было 302 очка в составе «Лейкерс» за 10 игр.



Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз», хозяева победили – 122:114.



Де'Аарон Фокс из «Кингз» набрал 30 очков. 31 очко у Леброна Джеймса.



Для «Лейкерс» эта победа стала третьей кряду, 8 января команда примет «Атланту Хоукс». У «Сакраменто» в последних шести играх по три победы и три поражения, уже 6 января команда сыграет дома всё с той же «Атлантой Хоукс».