Эксперт: Леброн Джеймс никогда не выиграет пятый титул
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Эксперт НБА Билл Симмонс поделился мнением о перспективах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выиграть пятый чемпионский титул в НБА.
«О, нет, пятого перстня не будет, ненавижу говорить об этом. Что до Леброна в целом, то я думаю, что он находится в той же точке, что и Том Брэди. Думаю, корабль Брэди плыл к ещё одному выигранному Супербоулу в этом году.
Думаю, теоретически Леброн может быть в такой же лодке, это его 19-й год, у него 10 финалов и четыре кольца, но я не вижу вариантов с этой командой «Лейкерс», этого определённо не будет в этом году. Я не вижу вариантов и далее. В следующем году лига станет сильнее, а топ-команды лучше», — приводит слова Билла Симмонса Fadeaway World.
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