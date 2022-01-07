Эксперт: Леброн Джеймс никогда не выиграет пятый титул

Эксперт НБА Билл Симмонс поделился мнением о перспективах лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выиграть пятый чемпионский титул в НБА.



«О, нет, пятого перстня не будет, ненавижу говорить об этом. Что до Леброна в целом, то я думаю, что он находится в той же точке, что и Том Брэди. Думаю, корабль Брэди плыл к ещё одному выигранному Супербоулу в этом году.



Думаю, теоретически Леброн может быть в такой же лодке, это его 19-й год, у него 10 финалов и четыре кольца, но я не вижу вариантов с этой командой «Лейкерс», этого определённо не будет в этом году. Я не вижу вариантов и далее. В следующем году лига станет сильнее, а топ-команды лучше», — приводит слова Билла Симмонса Fadeaway World.