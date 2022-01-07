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Кавай Леонард может вернуться в строй раньше, чем ожидалось

Кавай Леонард может вернуться в строй раньше, чем ожидалось
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может вернуться в состав команды уже в нынешнем сезоне НБА. Как информирует Bleacher Report, об этом во время эфира матча «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» рассказал репортёр Крис Хэйнс.

Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона.

Отметим, что известный баскетбольный аналитик Скип Бэйлесс прежде говорил, что Леонард не вернётся на площадку в нынешнем сезоне.

Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа прошлого года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн.

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