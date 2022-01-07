Сумасшедший победный бросок с сиреной в матче НБА
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Защитник «Нью-Йорк Никс» Ар Джей Барретт забил невероятный победный трёхочковый бросок с сиреной в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:105).
«Нью-Йорк» отыгрался с отставания «-24» по ходу матча. Барретт набрал 13 очков, 3 подбора и 6 передач, реализовав 4 из 15 бросков с игры. Форвард «Никс» Эван Фурнье в матче с «Селтикс» обновил личный рекорд результативности, набрав 41 очко. За 42 минуты он реализовал 15 из 25 с игры (10 из 14 из-за дуги) и 1 из 3 с линии. Французский баскетболист также записал на свой счёт 8 подборов и 2 передачи. В составе «Бостона» 36 очков на счету Джейсона Тейтума.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.
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