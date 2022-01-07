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Леброн Джеймс высказался об участии в гонке за MVP в 19-м сезоне карьеры

Леброн Джеймс высказался об участии в гонке за MVP в 19-м сезоне карьеры
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который проводит 19-й в карьере сезон в НБА, поделился мыслями о возможности выиграть пятый трофей MVP.

«Мне кажется, что когда чьё-либо имя начинает упоминаться в обсуждении MVP, то это означает лишь то, что команда такого игрока одерживает победы, а сам баскетболист ей в этом помогает. Так что, если моё имя начнёт фигурировать в разговорах о MVP, то я, признаюсь, буду этому рад. Ведь из этого следует, что «Лейкерс» выигрывают матчи, а это то, чего я хочу. Это всё, что меня волнует», — сказал Леброн в интервью.

Ранее известный инсайдер Брайан Уиндхорст заявил, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» определились с двумя игроками, от которых хотят избавиться после обмена разыгрывающего Рэджона Рондо.

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