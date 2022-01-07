Чарльз Баркли — о возвращении Кайри Ирвинга в НБА: я не думаю, что это справедливо

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о возвращении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в состав команды.



«Если хочешь сделать глупое замечание, связанное с политикой, и не делать прививку, то ладно — это здорово. Но мне кажется, что это несправедливо.



Во время плей-офф мы выступаем каждый вечер, кроме пятницы. Если бы я сказал: «Знаете, я не буду играть в выходные», то полагаю, это было бы несправедливо по отношению к одноклубникам. Так что у меня есть проблема со всем этим.



Кайри — чертовски хороший игрок, но принимать участие только в матчах на выезде неправильно. Что ещё более важно, это несправедливо по отношению ко всей команде», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

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