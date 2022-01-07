Чарльз Баркли — о возвращении Кайри Ирвинга в НБА: я не думаю, что это справедливо
Поделиться
Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался о возвращении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в состав команды.
«Если хочешь сделать глупое замечание, связанное с политикой, и не делать прививку, то ладно — это здорово. Но мне кажется, что это несправедливо.
Во время плей-офф мы выступаем каждый вечер, кроме пятницы. Если бы я сказал: «Знаете, я не буду играть в выходные», то полагаю, это было бы несправедливо по отношению к одноклубникам. Так что у меня есть проблема со всем этим.
Кайри — чертовски хороший игрок, но принимать участие только в матчах на выезде неправильно. Что ещё более важно, это несправедливо по отношению ко всей команде», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.
Комментарии
- 7 января 2022
-
13:52
-
12:32
-
11:08
-
10:33
-
09:28
-
09:24
-
09:07
-
08:28
-
01:20
- 6 января 2022
-
23:44
-
22:46
-
21:52
-
20:50
-
19:59
-
18:51
-
18:13
-
17:54
-
17:08
-
17:04
-
16:14
-
15:38
-
14:40
-
13:14
-
12:19
-
11:21
-
10:15
-
09:22
-
09:11
-
08:41
-
06:09
-
05:42
-
00:17
-
00:06
- 5 января 2022
-
23:33
-
22:38
Партнерский контент