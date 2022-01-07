Эксперт: все мы знаем, что эта команда «Лейкерс» не выиграет титул

Экс-звезда НБА, а ныне эксперт Джален Роуз выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не сумеет в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации выиграть титул.



«У вас есть Леброн, который играет как настоящая суперзвезда, но все мы знаем, что «Лейкерс» не выиграют титул. Не в этом сезоне, по крайней мере. «Голден Стэйт» лучше, «Финикс» тоже, а «Джаз» намного лучше. Исходя из всего этого, я прекрасно понимаю, как сложно фанатам НБА следитьза происходящим, зная, что такой великий игрок не выиграет чемпионат», — сказал Роуз в эфире NBA on ESPN.



Ранее форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, который проводит 19-й в карьере сезон в НБА, поделился мыслями о возможности выиграть пятый трофей MVP.

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