Шакил О'Нил резко изменил мнение о Кайри Ирвинге

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил в «сториз» своего «инстаграма» разместил пост, посвящённый разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу, который ранее дебютировал в нынешнем сезоне НБА, вернувшись в состав команды.



«Кайри входит в тройку лучших разыгрывающих всех времён», — говорилось в посте, который разместил у себя Шакил.

О'Нил никак не стал комментировать приведённое об Ирвинге мнение, а просто поделился им со своими подписчиками. Отметим, что ранее Шакил выступал с критикой Кайри из-за отказа игрока «Бруклина» проходить вакцинацию от коронавируса.



Ранее о дебюте Ирвинга в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации высказался бывший игрок лиги, а ныне эксперт Чарльз Баркли.