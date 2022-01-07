Моррис: представьте, что туша весом 130 кг на полной скорости влетает вам в позвоночник

Форвард «Майами Хит» Маркиф Моррис прокомментировал свою травму, полученную в ноябре в столкновении с игроком «Денвера» Николой Йокичем.



«Это нереально — Маркиф Моррис пропустил 30 матчей с момента, когда 8 ноября произошло его столкновение с Николой Йокичем», — написал в «Твиттере» портал Legion Hoops.



«А что тут нереального? Самая настоящая травма. Представьте, что туша весом 130 кг на полной скорости влетает вам в позвоночник. Как говорил ранее, я вернусь в ближайшее время», — ответил Моррис в реплаях.



Напомним, баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках. С тех пор Моррис пока не возвращался на площадку.



Йокич за этот инцидент был дисквалифицирован на одну игру. Моррис заплатил штраф в размере $ 50 000, его одноклубник Джимми Батлер — $ 30 000.