Чарльз Баркли: приветствую Австралию, которая не впустила в страну Новака Джоковича

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли прокомментировал ситуацию вокруг недопуска Новака Джоковича на турнир Australian Open.



«Приветствую Австралию, которая не пустила на свою территорию Новака Джоковича, который в одном списке с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Питом Сампрасом. Это величайшие теннисисты всех времён. И Австралия сказала что-то типа: «Нет, вы не можете просто так приехать сюда и играть в теннис, у нас строгие правила». У этой страны, вероятно, самые низкие показатели заболеваемости коронавирусом. И они такие: «Нет, ты не можешь просто приехать сюда на пару недель и выиграть миллионы долларов, играя в теннис», — цитирует Чарльза Баркли Essentially Sports.



Напомним, Новака Джоковича не пускают в Австралию. Сербский теннисист оформил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии, однако он не убедил пограничников. В настоящий момент Новак находится в карантинном отеле в Мельбурне. Окончательное решение по поводу возможной депортации Новака Джоковича из Австралии будет принято в понедельник, 10 января.