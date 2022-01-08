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«Филадельфия» выиграла у «Сан-Антонио», «Бруклин» уступил «Милуоки»

«Филадельфия» выиграла у «Сан-Антонио», «Бруклин» уступил «Милуоки»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 119:100. Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр». У «Филадельфии» отличился Джоэл Эмбиид, он сделал дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов. Деджанте Мюррей заработал для «Сан-Антонио» 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
119 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Карри - 23, Харрис - 23, Тибулл - 12, Коркмаз - 7, Грин - 6, Драммонд - 5, Ньянг - 5, Браун - 3, Powell - 2, Хенри - 2, Key, Бэсси, Джо, Макси, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 27, Пёлтль - 17, Уокер - 13, Бэйтс-Диоп - 9, Примо - 9, Ландейл - 8, Форбс - 7, Ойбанкс - 6, Кейкок - 2, Моррис - 1, Уискэмп - 1, Васселл, Джонс, Джонсон, Джонсон, Коллинс, Лэмб, Макдермотт, Уайт, Янг

В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Юты Джаз» со счётом 122:108. В команде «Торонто» отличился Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. У «Юты» самым результативным стал Эрик Пэскелл, он набрал 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 37, Ануноби - 22, Сиакам - 17, Буше - 13, Барнс - 11, Трент-мл. - 10, Ачиува - 9, Берч - 3, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Уилсон, Флинн, Шампани
Юта Джаз: Пэскелл - 29, Хьюз - 26, Батлер - 17, Хаус - 13, Уайтсайд - 7, Фиттс - 6, Форрест - 6, Азубуике - 2, Пелле - 2, Богданович, Гобер, Гэй, Инглс, Кларксон, Конли, Митчелл, О'Нил

В параллельном матче «Бруклин Нетс» уступил «Милуоки Бакс» — 109:121. Встреча прошла на стадионе Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо с 31 очком.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дюрант - 29, Харден - 16, Клэкстон - 14, Томас - 14, Браун - 7, Дюк - 7, Джонсон - 6, Шарп - 6, Картер - 5, Миллз - 3, Олдридж - 2, Бембри, Гриффин, Ирвинг, Миллсэп, Харрис, Харрисон, Эдвардс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 25, Миддлтон - 20, Нвора - 13, Мэттьюз - 12, Худ - 10, Адетокунбо - 4, Мамукелашвили - 4, Гэллоуэй - 2, Smart, Аллен, Даутин, Дивинченцо, Коннотон, Корнет, Лопес, Оджелей, Хилл, Холидэй
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