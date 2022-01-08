«Филадельфия» выиграла у «Сан-Антонио», «Бруклин» уступил «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 119:100. Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр». У «Филадельфии» отличился Джоэл Эмбиид, он сделал дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов. Деджанте Мюррей заработал для «Сан-Антонио» 27 очков.
В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Юты Джаз» со счётом 122:108. В команде «Торонто» отличился Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов. У «Юты» самым результативным стал Эрик Пэскелл, он набрал 29 очков.
В параллельном матче «Бруклин Нетс» уступил «Милуоки Бакс» — 109:121. Встреча прошла на стадионе Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо с 31 очком.
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