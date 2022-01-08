32 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 121:111.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 33 очка и 10 подборов. В «Сакраменто» выделился Де'Арон Фокс, на его счету 30 очков.



В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Лейкерс» провели игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 134:118.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 25 очков и 14 передач.



Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:101.