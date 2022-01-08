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32 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту»

32 очка Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 121:111.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 33 очка и 10 подборов. В «Сакраменто» выделился Де'Арон Фокс, на его счету 30 очков.

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Лейкерс» провели игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 134:118.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 25 очков и 14 передач.

Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 114:101.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Монк - 29, Брэдли - 21, Хортон-Такер - 21, Энтони - 17, Уэстбрук - 9, Джонсон - 3, Ривз - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Дэвис, Нанн, Хафф, Ховард, Эллингтон
Атланта Хоукс: Янг - 25, Коллинс - 21, Хаертер - 16, Богданович - 15, Галлинари - 13, Оконгву - 12, Капела - 9, Купер - 3, Мэйс - 2, Райт - 2, Hill, Oliver, Джонсон, Дьенг, Клемонс, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Реддиш, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
101 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 19, Ковингтон - 17, Нуркич - 14, Саймонс - 14, Смит - 10, Литтл - 8, Зеллер - 6, Маклемор - 5, Уотфорд - 4, Эллеби - 4, Блевинс, Браун, Лиллард, Макколлум, Нэнс, Снелл
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Мобли - 18, Маркканен - 15, Осман - 14, Аллен - 13, Рондо - 11, Лав - 8, Уиндлер - 6, Стивенс - 3, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Ньюмэн, Окоро, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уэйд, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 33, Грин - 18, Грин - 13, Моррис - 13, Хиланд - 13, Бартон - 10, Гордон - 10, Кампаццо - 6, Ннаджи - 3, Риверс - 2, Jones, Бол, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Рид, Такер, Ховард, Чанчар
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Лень - 18, Халибёртон - 14, Багли III - 12, Барнс - 9, Митчелл - 8, Хилд - 7, Харклесс - 6, Томпсон - 5, Джонс - 2, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Холмс
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