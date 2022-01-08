Кевин Дюрант выразил отношение к отказу Кайри Ирвинга вакцинироваться от коронавируса

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант подчеркнул, что не будет просить своего товарища по команде Кайри Ирвинга сделать вакцину от коронавируса.
«Он знает, как сильно я хочу, чтобы он играл. Но, как я уже сказал, я не собираюсь заставлять кого-то делать вакцину. Это не моё дело. Я точно не собираюсь этого делать. Да, у нас были разговоры относительно того, чтобы он стал полноценной частью команды и мог проводить с нами все матчи, но всему своё время. Какое бы решение он ни принял, оно будет его — он сам сделает выбор», — сказал Дюрант в интервью.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» уступил «Милуоки Бакс» — 109:121. Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США). Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо с 31 очком. Ирвинг в этой встрече участия не принимал, так как может играть только в выездных матчах команды из-за отказа вакцинироваться.
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