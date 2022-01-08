Вячеслав Зайцев: думаю, если бы все разъехались, то «Химок» уже не было бы

Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев вспомнил, как начинался кризис в «Химках», где он выступал ранее.
«Была неопределённость, потому что в это время нам не платили зарплату, но все, кто остался, молодцы, доиграли сезон. Я думаю, если бы все разъехались, то клуба уже не было бы. Ребята играли без зарплат, но в конце перед нами все обязательства закрыли, спасибо клубу за всё, молодцы, что они продолжают существовать. Надеюсь, что они вернутся в топ, и всё будет хорошо.
Возможно ли повторение такой истории, как с «Химками», с другим клубом в России? Это уже не первая ситуация, «Динамо» был с большим бюджетом. Но всякое может быть. Никто же не думал, что будет коронавирус, введут какие-то QR-коды и весь мир будет ходить в масках. Так что возможно всё», — приводит слова Зайцева KazanFirst.
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