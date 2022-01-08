Кендрик Перкинс назвал топ-5 иностранных игроков в истории НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил список самых сильных иностранных игроков в истории НБА. Его он назвал в эфире программы First Take.
На первое место в своём рейтинге Перкинс поставил нигерийца Хакима Оладжьювона. Вторым в его списке стал немецкий баскетболист Дирк Новицки, третьим — форвард «Милуоки Бакс», грек Яннис Адетокунбо. Стив Нэш (Канада) в рейтинге Кендрика четвёртый, а замкнул пятёрку сильнейших иностранных игроков француз Тони Паркер.
Топ-5 иностранных игроков в истории НБА по версии Кендрика Перкинса:
1. Хаким Оладжьювон (Нигерия)
2. Дирк Новицки (Германия)
3. Яннис Адетокунбо (Греция)
4. Стив Нэш (Канада)
5. Тони Паркер (Франция).
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