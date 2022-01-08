Дуэйн Уэйд: о Майкле Джордане забудут, как мы в своё время забыли о Кариме Абдул-Джаббаре

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд считает, что о величайших игроках забывают со сменой поколений.



«Да, о Майкле Джордане скоро забудут. Конечно, их никто не выбросит из истории. Но игра продолжает развиваться. И мы будем видеть то, чего никогда раньше не видели.



Нет смысла вести разговоры о величайших. Теперь пришло новое, молодое поколение. И о Майкле Джордане забудут, как мы в своё время забыли о Кариме Абдул-Джаббаре», — приводит слова Дуэйна Уэйда Essentially Sports.



Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.