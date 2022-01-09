Трипл-дабл Брауна принёс «Бостону» победу над «Никс», «Юта» оступилась в игре с «Индианой»

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.
Наиболее значимый вклад в победу «Шарлотт» внёс защитник Терри Розир – 28 очков, 3 подбора и 4 передачи. В составе «Милуоки» впечатляющую результативность показали форвард Яннис Адетокунбо (43 очка, 10 подборов и 3 передачи), лёгкий форвард Крис Миддлтон (27 очков, 10 подборов и 9 передач) и форвард Бобби Портис (19 очков, 12 подборов и 1 передача) – все они записали на свой счёт дабл-даблы.
В параллельных матчах «Детройт Пистонс» на домашнем паркете обыграл «Орландо Мэджик» (97:92), нанеся гостям 8-е поражение кряду. «Юта Джаз» оступилась в выездной игре с «Индианой Пэйсерс» (113:125), а «Бостон Селтикс» на домашнем паркете разгромил «Нью-Йорк Никс» (99:75) благодаря трипл-даблу лёгкого форварда Джейлена Брауна (22 очка, 11 подборов и 11 передач).
В ранее завершившемся матче «Мемфис Гриззлиз» одержал 9-ю победу подряд, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» (123:108).
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