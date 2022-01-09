Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Брауна принёс «Бостону» победу над «Никс», «Юта» оступилась в игре с «Индианой»

Трипл-дабл Брауна принёс «Бостону» победу над «Никс», «Юта» оступилась в игре с «Индианой»
Комментарии

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:106.

Наиболее значимый вклад в победу «Шарлотт» внёс защитник Терри Розир – 28 очков, 3 подбора и 4 передачи. В составе «Милуоки» впечатляющую результативность показали форвард Яннис Адетокунбо (43 очка, 10 подборов и 3 передачи), лёгкий форвард Крис Миддлтон (27 очков, 10 подборов и 9 передач) и форвард Бобби Портис (19 очков, 12 подборов и 1 передача) – все они записали на свой счёт дабл-даблы.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
114 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Розир - 28, Бриджес - 21, Болл - 19, Убре - 18, Хэйворд - 9, Вашингтон - 7, Макдэниелс - 4, Мартин - 4, Пламли - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Смит, Тор
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Миддлтон - 27, Портис - 19, Мэттьюз - 9, Мамукелашвили - 5, Нвора - 3, Smart, Адетокунбо, Аллен, Гэллоуэй, Даутин, Дивинченцо, Коннотон, Корнет, Лопес, Оджелей, Хилл, Холидэй, Худ

В параллельных матчах «Детройт Пистонс» на домашнем паркете обыграл «Орландо Мэджик» (97:92), нанеся гостям 8-е поражение кряду. «Юта Джаз» оступилась в выездной игре с «Индианой Пэйсерс» (113:125), а «Бостон Селтикс» на домашнем паркете разгромил «Нью-Йорк Никс» (99:75) благодаря трипл-даблу лёгкого форварда Джейлена Брауна (22 очка, 11 подборов и 11 передач).

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
97 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Диалло - 17, Бей - 16, Лайлз - 16, Каннингем - 12, Джексон - 11, Джозеф - 8, Ли - 6, Стюарт - 6, Хейз - 5, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Орландо Мэджик: Харрис - 28, Энтони - 19, Росс - 13, Вагнер - 9, Вагнер - 8, Бамба - 5, Хэмптон - 5, Океке - 3, Gillespie - 2, Айзек, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Саггс, Скофилд, Фрейзер, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 42, Stephenson - 16, Вашингтон - 16, Холидэй - 15, Дуарте - 9, Тёрнер - 8, Sykes - 7, Бриссетт - 7, Лэмб - 5, Caver, Taylor, Андерсон, Битадзе, Брогдон, Джексон, Крэйг, ЛеВерт, Макконнелл, Уоррен, Хинтон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Богданович - 21, Кларксон - 18, Конли - 9, О'Нил - 8, Уайтсайд - 8, Гэй - 7, Пелле - 4, Пэскелл - 2, Азубуике, Батлер, Гобер, Инглс, Фиттс, Форрест, Хаус, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
99 : 75
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 22, Тейтум - 19, Ричардсон - 17, Уильямс - 12, Смарт - 10, Уильямс - 6, Шрёдер - 6, Хорфорд - 3, Кантер - 2, Лэнгфорд - 2, Несмит, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Нью-Йорк Никс: Барретт - 19, Куикли - 18, Рэндл - 13, Робинсон - 11, Бёркс - 8, Гримс - 6, Арчидиаконоу, Гибсон, Дотсон, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Топпин, Уокер, Фурнье

В ранее завершившемся матче «Мемфис Гриззлиз» одержал 9-ю победу подряд, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» (123:108).

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 29, Джексон - 18, Бостон - 13, Батюм - 9, Мэнн - 9, Зубац - 8, Коффи - 7, Уинслоу - 7, Джонсон - 4, Габриэль - 2, Скрабб - 2, Moon, Бледсо, Джордж, Ибака, Кеннард, Леонард, Престон, Хартенштайн
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 26, Бейн - 23, Джонс - 18, Кларк - 18, Тийе - 9, Мелтон - 8, Альдама - 7, Уильямс - 7, Калвер - 5, Брукс - 2, Teske, Адамс, Андерсон, Джеффрис, Кончар, Матиас, Морант, Пон, Терри, Тиллман
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022