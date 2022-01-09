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Лидер Западной конференции «Финикс Санз» уступил «Майами Хит» 23 очка

Лидер Западной конференции «Финикс Санз» уступил «Майами Хит» 23 очка
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Майами Хит» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой гостей со счётом 123:100.

Баскетболисты «Майами Хит» здорово бросали из-за трёхочковой дуги, реализовав 22 попытки из 44. В команде «Майами» самым результативным игроком стал защитник Тайлер Хироу, у него 33 очка, 5 подборов и 3 передачи. Его одноклубник Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 результативных передач.

Самым результативным игроком в «Финикс Санз» стал Девин Букер, на его счету 26 очков, 4 подбора и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
100 : 123
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Букер - 26, Бриджес - 20, Джонсон - 15, Эйтон - 12, Пол - 9, Пэйн - 8, Джексон - 5, Краудер - 3, Смит - 2, Bass, Walker, Бийомбо, Камински, Макги, Надер, Пэйтон, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Майами Хит: Хироу - 33, Робинсон - 27, Лоури - 14, Страс - 14, Такер - 13, Мартин - 10, Юртсевен - 7, Сильва - 3, Гай - 2, Chalmers, Holman, Адебайо, Батлер, Винсент, Гарретт, Дедмон, Моррис, Окпала, Оладипо, Стаускас, Хайсмит, Хаслем

На данный момент «Финикс Санз» лидирует в Западной конференции НБА, у команды 30 побед и 9 поражений.

«Майами Хит» занимает третью строчку в Восточной конференции с 25 победами и 15 поражениями.

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