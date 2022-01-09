Лидер Западной конференции «Финикс Санз» уступил «Майами Хит» 23 очка

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Майами Хит» на стадионе «Футпринт Центр» (Финикс, США). Игра закончилась победой гостей со счётом 123:100.

Баскетболисты «Майами Хит» здорово бросали из-за трёхочковой дуги, реализовав 22 попытки из 44. В команде «Майами» самым результативным игроком стал защитник Тайлер Хироу, у него 33 очка, 5 подборов и 3 передачи. Его одноклубник Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 результативных передач.



Самым результативным игроком в «Финикс Санз» стал Девин Букер, на его счету 26 очков, 4 подбора и 3 передачи.

На данный момент «Финикс Санз» лидирует в Западной конференции НБА, у команды 30 побед и 9 поражений.



«Майами Хит» занимает третью строчку в Восточной конференции с 25 победами и 15 поражениями.