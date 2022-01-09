Евролига отменила 4 из 9 матчей следующего тура

После переноса двух матчей регулярного чемпионата Евролиги стало известно о переносе ещё двух встреч. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Речь идёт о матчах «Црвена Звезда» — «Реал» и «Баскония» — «Анадолу Эфес». Сообщается, что в составе сербской команды сразу несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус, и теперь в её составе нет восьми баскетболистов, что делает невозможным проведение встречи. Аналогичная ситуация и у басков. Оба матча должны были состояться 11 января.



Ранее сообщалось, что Евролига удовлетворила запрос УНИКСа о переносе его матча с «Монако». Казанцы сделали соответствующий запрос по причине вспышки коронавируса в команде. Ранее была отложена встреча «Зенита» и АСВЕЛа.

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