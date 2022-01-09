Гомельский: если отменят ещё два тура, то у Евролиги не останется времени доиграть сезон
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Известный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что если в Евролиге отменят ещё два тура, то у чемпионата не хватит времени, чтобы доиграть сезон.
«Если придётся отменить ещё 2 тура, то у Евролиги не останется времени для того, чтобы доиграть полноценный сезон. Значит, критической датой возобновления сезона будет 23-24 января», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, Евролига отменила 4 из 9 матчей следующего тура из-за проблем с коронавирусом у многих из команд. В число этих матчей вошли две игры с участием российских команд.
Перенесённые игры:
УНИКС — «Монако»
«Зенит» — АСВЕЛ
«Црвена Звезда» — «Реал»
«Баскония» — «Анадолу Эфес»
Напомним также, все игры 19-го тура Евролиги отменены.
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