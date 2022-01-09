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«Бруклин» вырвал победу броском за 1,4 секунды до конца овертайма

«Бруклин» вырвал победу броском за 1,4 секунды до конца овертайма
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«Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» — 121:119 OT (32:32, 28:19, 31:38, 22:24, 8:6). Атакующий защитник «Бруклина» Кэмерон Томас стал автором победного броска за 1,4 секунды до завершения овертайма.

В составе «Бруклина» самыми результативными стали Кевин Дюрант (28 очков, 6 передач), Джеймс Харден (26 очков, 7 подборов, 12 передач) и Николас Клэкстон (16 очков, 14 подборов). У «Сан-Антонио» лучшую статистику продемонстрировали Лонни Уокер (25 очков), Деджонте Мюррей (19 очков, 9 подборов, 12 передач), Брин Форбс (18 очков) и Якоб Пёлтль (11 очков, 12 подборов).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте NBA.

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