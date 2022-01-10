Игрок НБА отреагировал на обвинение в участии в оргии с инстаграм-моделью
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Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлс Бриджес дал комментарий по поводу слухов о его участии в оргии с инстаграм-моделью Селиной Пауэлл, которая раньше являлась девушкой его партнёра по команде Келли Убре.
«Не верьте всему, что слышите», — написал Бриджес в «сториз» своего «инстаграма».
В нынешнем сезоне Бриджес в среднем набирает за игру 19.6 очка, 3,7 передач и 7,2 подбора. Это его лучшие показатели за 4 сезона в лиге.
После 40 игр «Шарлотт Хорнетс» идёт на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной лиги, имея в своём активе 21 победу и 19 поражений. Лидирует «Чикаго Буллз» (26-10). В Западной конференции на первом месте идёт «Финикс Санз» — 30 побед, 9 поражений.
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