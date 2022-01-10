Клэй Топмсон прокомментировал своё возвращение

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принял участие в матче с «Кливленд Кавальерс» (96:82). Баскетболист не играл 2,5 года из-за травм.
«У меня сегодня 18 бросков, 20 минут. Это совершенно нормально для меня. Я очень рад, что вернулся и снова делаю то, что мне так нравится. Очень доволен, отличные впечатления.
Спал я сегодня нормально. А атмосфера на арене была нереальные. Это овации… Спасибо болельщикам. Это что-то особенное. Никогда не забуду этот вечер.
С каждой неделей буду прибавлять в своей готовности и форме. Мне всегда нравилось быть двусторонним игроком… Рад, что снова в деле, два последних года показали, что всё это дается большой ценой. Я очень благодарен за эту возможность», – сказал Томпсон сразу после игры.
В этом матче он сумел набрать 17 очков.
- 10 января 2022
-
08:29
-
08:12
-
05:46
-
05:29
-
00:31
- 9 января 2022
-
23:25
-
23:13
-
23:08
-
22:26
-
21:19
-
20:18
-
19:27
-
18:46
-
17:53
-
16:58
-
15:19
-
14:58
-
12:08
-
11:21
-
10:19
-
09:34
-
07:41
-
05:38
-
00:56
- 8 января 2022
-
23:56
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:49
-
18:55
-
17:47
-
16:59
-
15:41
-
14:28
-
13:26