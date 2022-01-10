Клэй Топмсон прокомментировал своё возвращение

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принял участие в матче с «Кливленд Кавальерс» (96:82). Баскетболист не играл 2,5 года из-за травм.



«У меня сегодня 18 бросков, 20 минут. Это совершенно нормально для меня. Я очень рад, что вернулся и снова делаю то, что мне так нравится. Очень доволен, отличные впечатления.



Спал я сегодня нормально. А атмосфера на арене была нереальные. Это овации… Спасибо болельщикам. Это что-то особенное. Никогда не забуду этот вечер.



С каждой неделей буду прибавлять в своей готовности и форме. Мне всегда нравилось быть двусторонним игроком… Рад, что снова в деле, два последних года показали, что всё это дается большой ценой. Я очень благодарен за эту возможность», – сказал Томпсон сразу после игры.



В этом матче он сумел набрать 17 очков.