Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Топмсон прокомментировал своё возвращение

Клэй Топмсон прокомментировал своё возвращение
Комментарии

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон принял участие в матче с «Кливленд Кавальерс» (96:82). Баскетболист не играл 2,5 года из-за травм.

«У меня сегодня 18 бросков, 20 минут. Это совершенно нормально для меня. Я очень рад, что вернулся и снова делаю то, что мне так нравится. Очень доволен, отличные впечатления.

Спал я сегодня нормально. А атмосфера на арене была нереальные. Это овации… Спасибо болельщикам. Это что-то особенное. Никогда не забуду этот вечер.

С каждой неделей буду прибавлять в своей готовности и форме. Мне всегда нравилось быть двусторонним игроком… Рад, что снова в деле, два последних года показали, что всё это дается большой ценой. Я очень благодарен за эту возможность», – сказал Томпсон сразу после игры.

В этом матче он сумел набрать 17 очков.

Новость по теме
Клэй Томпсон провел свой первый матч за 2,5 года, набрав 17 очков против «Кливленда»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022