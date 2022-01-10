Леброн Джеймс превзошёл легендарного Оскара Робертсона по передачам за карьеру в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:127) отдал семь передач, что позволило обойти ему Оскара Робертсона в списке лучших ассистентов за всю историю НБА. Теперь он вышел по этому показателю на чистое седьмое место (9 888).

Рекордсменом лиги по результативным передачам является Джон Стоктон (15 806), который опережает своего ближайшего преследователя Джейсона Кидда больше, чем на 3 тысячи ассистов.

Напомним, недавно Джеймс побил рекорд Майкла Джордана и установил уникальное достижение в истории НБА. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в 10 матчах подряд. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 134:118.