Названа зарплата Марио Хезоньи в УНИКСе

Стало известно, что зарплата хорватского форварда Марио Хезоньи в УНИКСе составляет € 1,1 млн в год. Об этом сообщает Sport24.

Хезонья перешел в казанский клуб в июле 2021 года. Контракт с 26-летним баскетболистом был подписан по системе «1+1».



Стоит отметить, что на данный момент Хезонья вместе с партнером по УНИКСу Андреем Воронцевичем лидирует в голосовании на Матч звёзд — 2022, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене».

В матчах Евролиги-2021/22 Марио набирает 14,2 очка, 5,7 подбора, 1,7 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.



До перехода в УНИКС хорватский баскетболист выступал в «Панатинаикосе», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик» и «Барселоне».