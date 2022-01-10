Клэй Томпсон покорил знаковую отметку в первом матче после возвращения
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в первом матче после 2,5 пропущенных лет реализовал три трёхочковых броска, что позволило баскетболисту покорить отметку в 1800 успешных бросков из-за дуги. Напомним, в этой игре «воины» встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу со счетом 96:82.
Примечательно, что Томпсон реализовал 1800 трёхочковых за 616 матчей, быстрее него в истории НБА это сделал лишь другой игрок «Уорриорз» Стефен Карри (545 матчей).
31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.
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