Клэй Томпсон покорил знаковую отметку в первом матче после возвращения

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в первом матче после 2,5 пропущенных лет реализовал три трёхочковых броска, что позволило баскетболисту покорить отметку в 1800 успешных бросков из-за дуги. Напомним, в этой игре «воины» встречались с «Кливленд Кавальерс» и одержали победу со счетом 96:82.

Примечательно, что Томпсон реализовал 1800 трёхочковых за 616 матчей, быстрее него в истории НБА это сделал лишь другой игрок «Уорриорз» Стефен Карри (545 матчей).

31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.