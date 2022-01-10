Евролига перенесла ещё один матч «Зенита»

Матч «Олимпиакос» — «Зенит» в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги перенесён из-за выявления случаев заражения коронавирусом в составе российского клуба, сообщает официальный сайт турнира.
Встреча должна была пройти 13 января. «Зенит» попросил перенести игру в связи с несколькими случаями заражения COVID-19 в составе клуба. На прошлой неделе «Зенит» объявил, что тесты четырёх игроков и одного сотрудника клуба на коронавирус дали положительный результат. Команда не полетела на выездной матч 19-го тура с «Миланом». После этого был перенесён и матч 20-го тура, в котором санкт-петербургский клуб должен был встретиться с АСВЕЛом. У «Зенита» осталось менее восьми баскетболистов, которые могут выходить на площадку, в связи с чем игра будет перенесена.
Напомним, в 19-м туре Евролиги были отменены все девять матчей из-за коронавируса. Что касается 20-го тура, то в настоящий момент перенесёнными считаются четыре встречи.
- 10 января 2022
-
17:24
-
16:06
-
15:28
-
14:49
-
13:20
-
12:39
-
11:37
-
10:26
-
09:26
-
08:29
-
08:12
-
05:46
-
05:29
-
00:31
- 9 января 2022
-
23:25
-
23:13
-
23:08
-
22:26
-
21:19
-
20:18
-
19:27
-
18:46
-
17:53
-
16:58
-
15:19
-
14:58
-
12:08
-
11:21
-
10:19
-
09:34
-
07:41
-
05:38
-
00:56
- 8 января 2022
-
23:56
-
22:53