Евролига перенесла ещё один матч «Зенита»

Матч «Олимпиакос» — «Зенит» в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги перенесён из-за выявления случаев заражения коронавирусом в составе российского клуба, сообщает официальный сайт турнира.



Встреча должна была пройти 13 января. «Зенит» попросил перенести игру в связи с несколькими случаями заражения COVID-19 в составе клуба. На прошлой неделе «Зенит» объявил, что тесты четырёх игроков и одного сотрудника клуба на коронавирус дали положительный результат. Команда не полетела на выездной матч 19-го тура с «Миланом». После этого был перенесён и матч 20-го тура, в котором санкт-петербургский клуб должен был встретиться с АСВЕЛом. У «Зенита» осталось менее восьми баскетболистов, которые могут выходить на площадку, в связи с чем игра будет перенесена.



Напомним, в 19-м туре Евролиги были отменены все девять матчей из-за коронавируса. Что касается 20-го тура, то в настоящий момент перенесёнными считаются четыре встречи.