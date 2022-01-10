«Сакраменто» определил игроков, которых готов отдать за Бена Симмонса

Клуб НБА «Сакраменто Кингз» обсуждает возможный обмен разыгрывающего Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс», сообщает NBA Central. По информации источника, «Сакраменто» готов предложить взамен ДеАарона Фокса и Тайриза Халибёртона.



В настоящий момент переговоры далеки от завершения сделки, поскольку «Филадельфия» не считает предложение «Кингз» достойной компенсацией.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.