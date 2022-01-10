«Сакраменто» определил игроков, которых готов отдать за Бена Симмонса
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Клуб НБА «Сакраменто Кингз» обсуждает возможный обмен разыгрывающего Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс», сообщает NBA Central. По информации источника, «Сакраменто» готов предложить взамен ДеАарона Фокса и Тайриза Халибёртона.
В настоящий момент переговоры далеки от завершения сделки, поскольку «Филадельфия» не считает предложение «Кингз» достойной компенсацией.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.
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