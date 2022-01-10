Врачи поставили диагноз Милошу Теодосичу, получившему пугающую травму в чемпионате Италии

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич смог избежать серьёзной травмы колена, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани.
Сербский плеймейкер не смог доиграть матч чемпионата Италии с «Реджо-Эмилией», покинув площадку только с помощью своих одноклубников. У игрока были подозрения на серьёзную травму. Однако обследование не выявило у игрока структурных повреждений левого колена. Ожидается, что Теодосич вернётся на паркет в начале февраля.
Напомним, Теодосич известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев Милош становился чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке. В нынешнем сезоне Теодосич набирает 10,8 очка, 2,0 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру.
- 10 января 2022
-
20:43
-
19:52
-
18:53
-
17:24
-
16:06
-
15:28
-
14:49
-
13:20
-
12:39
-
11:37
-
10:26
-
09:26
-
08:29
-
08:12
-
05:46
-
05:29
-
00:31
- 9 января 2022
-
23:25
-
23:13
-
23:08
-
22:26
-
21:19
-
20:18
-
19:27
-
18:46
-
17:53
-
16:58
-
15:19
-
14:58
-
12:08
-
11:21
-
10:19
-
09:34
-
07:41
-
05:38