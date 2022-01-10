Врачи поставили диагноз Милошу Теодосичу, получившему пугающую травму в чемпионате Италии

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич смог избежать серьёзной травмы колена, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани.



Сербский плеймейкер не смог доиграть матч чемпионата Италии с «Реджо-Эмилией», покинув площадку только с помощью своих одноклубников. У игрока были подозрения на серьёзную травму. Однако обследование не выявило у игрока структурных повреждений левого колена. Ожидается, что Теодосич вернётся на паркет в начале февраля.



Напомним, Теодосич известен российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев Милош становился чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке. В нынешнем сезоне Теодосич набирает 10,8 очка, 2,0 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру.