«Лейкерс» предоставили новую информацию по Энтони Дэвису

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис вскоре может вернуться в состав команды после травмы, сообщает RealGM.

По информации источника, Дэвис был замечен на площадке во время тренировки команды перед матчем с «Мемфис Гриззлиз». Форвард вышел на площадку с бандажом на колене, но это было сделано в целях предосторожности.



Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.



С тех пор Дэвис пропустил 11 матчей регулярного чемпионата.