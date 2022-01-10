Леброн Джеймс добился уникального достижения в истории НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Мемфис Гриззлиз» (119:127) отдал семь передач, что позволило ему обойти Оскара Робертсона в списке лучших ассистентов за всю историю НБА. Теперь он вышел по этому показателю на чистое седьмое место (9 888).
Кроме того, Леброн Джеймс вышел на 10-ю позицию по количеству перехватов в истории НБА — на счету лидера «Лейкерс» 2113 перехватов за карьеру.
Таким образом, Леброн Джеймс достиг уникального достижения в своей карьере, став первым игроком, вошедшим в десятку лучших по количеству очков (третье место), передач (седьмая позиция) и перехватов (10-е место).
Напомним, недавно Джеймс побил рекорд Майкла Джордана и установил уникальное достижение в истории НБА. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в 10 матчах подряд. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 134:118.
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