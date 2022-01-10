Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпийский чемпион — 2004 возобновил карьеру в 44 года после 8-летнего перерыва

Олимпийский чемпион — 2004 возобновил карьеру в 44 года после 8-летнего перерыва
Комментарии

Бывший игрок мадридского «Реала», «Филадельфии Сиксерс» и сборной Аргентины Пепе Санчес возобновил карьеру после восьми лет перерыва, сообщает La Liga Argentina.

44-летний разыгрывающий принял участие в матче в составе команды «Бахия Баскет», президентом которой он является. В игре чемпионата Аргентины он набрал 12 очков, совершил восемь подборов и отдал восемь результативных передач.

Основной причиной возвращения Санчеса в игру стало большое количество случаев заражения коронавирусом в команде «Бахия Баскет».

В 2002 году Санчес становился чемпионом Евролиги с греческим «Панатинаикосом», а в 2004 году вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом.

Санчес завершил спортивную карьеру в 2013 году в составе всё того же клуба — «Бахия Баскет».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022