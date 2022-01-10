Олимпийский чемпион — 2004 возобновил карьеру в 44 года после 8-летнего перерыва

Бывший игрок мадридского «Реала», «Филадельфии Сиксерс» и сборной Аргентины Пепе Санчес возобновил карьеру после восьми лет перерыва, сообщает La Liga Argentina.
44-летний разыгрывающий принял участие в матче в составе команды «Бахия Баскет», президентом которой он является. В игре чемпионата Аргентины он набрал 12 очков, совершил восемь подборов и отдал восемь результативных передач.
Основной причиной возвращения Санчеса в игру стало большое количество случаев заражения коронавирусом в команде «Бахия Баскет».
В 2002 году Санчес становился чемпионом Евролиги с греческим «Панатинаикосом», а в 2004 году вместе со сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом.
Санчес завершил спортивную карьеру в 2013 году в составе всё того же клуба — «Бахия Баскет».
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