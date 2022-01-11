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Дабл-дабл Дюранта не помог «Бруклину» победить «Портленд»

Дабл-дабл Дюранта не помог «Бруклину» победить «Портленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Портленд» со счётом 114:108.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Анферни Саймонс – 23 очка и 11 передач. В «Бруклине» выделился Кевин Дюрант, на его счету 28 очков и 10 подборов.

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 109:108.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Джарретт Аллен, набравший 18 очков и 17 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Тайрис Халибёртон, у него 21 очко.

Также «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 111:91.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 21, Хилд - 19, Барнс - 14, Мету - 13, Фокс - 12, Кета - 11, Багли III - 8, Лень - 4, Митчелл - 4, Дэвис - 2, Вудард, Джонс, Кинг, Рэмси, Томпсон, Харклесс, Холмс
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Лав - 18, Мобли - 17, Маркканен - 15, Осман - 15, Гарлэнд - 12, Стивенс - 9, Рондо - 5, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Вуд - 14, Грин - 14, Кристофер - 13, Тайс - 12, Мартин - 10, Тэйт - 9, Портер - 8, Мэтьюз - 5, Нваба - 4, Никс - 2, Queen, Брукс, Гаруба, Гордон, Огастин, Уолл, Шенгюн
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Драммонд - 13, Харрис - 13, Коркмаз - 12, Джо - 10, Тибулл - 10, Ньянг - 8, Powell - 6, Грин - 5, Key - 2, Браун - 1, Бэсси, Карри, Макси, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Хенри
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 23, Ковингтон - 21, Маклемор - 20, Нуркич - 14, Литтл - 13, Эллеби - 9, Смит - 6, Зеллер - 4, Уотфорд - 4, Блевинс, Браун, Лиллард, Макколлум, Нэнс, Пауэлл, Снелл
Бруклин Нетс: Дюрант - 28, Ирвинг - 22, Томас - 21, Шарп - 14, Дюк - 5, Эдвардс - 5, Бембри - 4, Джонсон - 4, Миллз - 3, Клэкстон - 2, Браун, Гриффин, Картер, Миллсэп, Олдридж, Харден, Харрис
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