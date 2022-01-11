Дабл-дабл Дюранта не помог «Бруклину» победить «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Портленде (США), в котором на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Портленд» со счётом 114:108.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Анферни Саймонс – 23 очка и 11 передач. В «Бруклине» выделился Кевин Дюрант, на его счету 28 очков и 10 подборов.



В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 109:108.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Джарретт Аллен, набравший 18 очков и 17 подборов. Лучше всех у «Сакраменто» выступил Тайрис Халибёртон, у него 21 очко.



Также «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 111:91.