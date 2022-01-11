Актёр Иван Янковский: моя ролевая модель — Коби Брайант. Для меня он один из отцов по духу

Российский актёр Иван Янковский рассказал об увлечении баскетболом и заявил, что пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант является для него ролевой моделью.

«Если я играю какую-то роль, то для меня это забег на длинную дистанцию. Олимпийская вершина, которую надо покорить. Такое мотивирует. Вообще моя ролевая модель – Коби Брайант, царство ему небесное. Для меня он один из отцов – по духу, по тому, как относится к делу. Давно ли начал следить за Коби? С начала 2000-х, когда впервые побывал в Лос-Анджелесе. Тогда «Лейкерс» боролся за очередную «гайку». Кажется, второй или третий титул, который они взяли с Шаком и Филом Джексоном. Когда с «Нью-Джерси» ещё играли. Я уже тогда начал внедряться в баскетбол, влюбляться в эту красоту. Люди просто играют в мяч, но насколько же это интересно и красочно. Движения – словно танец соединили с битвой.



Удалось ли живьём увидеть матчи НБА? Один раз. Пару лет назад встречались «Бостон» и «Милуоки» в плей-офф. Я тогда был в Нью-Йорке, взял билет на автобус до Бостона за $ 15, увидел победу «Милуоки», а утром на этом же автобусе уехал обратно. Один сгонял, и это было одно из моих главных впечатлений. Что понравилось? Как там болеют, как вперемешку сидят и бостонцы, и поклонники «Милуоки». Подколы, трэш-токи… Кто-то хорошо играл, и один из болельщиков требовал, чтобы баскетболиста проверили на наркотики. У них же это drug test называется. Народ пил пиво, кричал, снимал видосы – атмосферно. А в России пока на баскетбол не ходил. Надо добраться, потому что стали подписывать классных игроков. Фарид приезжал из НБА», — сказал Янковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лейкерс». Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.