Стефен Карри: «Голден Стэйт» обыграл бы «Чикаго» Майкла Джордана в серии из шести матчей

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопросы болельщиков, заданные ему в социальных сетях.
Один из фанатов поинтересовался, верит ли двукратный MVP НБА в способность «Голден Стэйт» времён Кевина Дюранта одержать победу над легендарным «Чикаго Буллз» образца 1996 года во главе с Майклом Джорданом в гипотетической финальной серии до четырёх побед.
«Без сомнений. Понятно, что мы не узнаем ответ, но если сравнивать нас с ними на бумаге… Мне нравятся наши шансы. Я бы сказал, что мы обыграли бы «Чикаго» в шести матчах», – заявил Карри в интервью YouTube-каналу GQ Sports.
«Голден Стэйт» в 2016 году добыл 73 победы в регулярном чемпионате, после чего уступил «Кливленд Кавальерс» (3-4) в серии финала НБА. В межсезонье-2016 к «Уорриорз» присоединился Кевин Дюрант, который помог команде выиграть два титула за 3 года.
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