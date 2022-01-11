Джастин Тимберлейк прервал 3-месячное молчание в «Твиттере» ради поста об игроке НБА

Известный певец Джастин Тимберлейк впервые с 29 сентября опубликовал пост в своём «твиттере». Он был посвящён разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту, за которого певец призвал голосовать при определении участников Матча звёзд НБА.

«Я знаю, что давно не выступал в социальных сетях, поэтому хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать очень важное заявление: Джа Морант — All Star», — написал Тимберлейк в своём «твиттере».

Напомним, Джа Морант и защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит были признаны игроками недели в НБА.



Джа Морант вместе с «Мемфис Гриззлиз» выиграл пять матчей из пяти на минувшей неделе. В этих встречах разыгрывающий набирал в среднем 25,0 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 6,8 передачи.

«Мемфис Гриззлиз» с 28 победами и 14 поражениями занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.