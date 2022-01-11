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Стефен Карри признался, какой командой хотел быть задрафтованным. Это не «Голден Стэйт»

Стефен Карри признался, какой командой хотел быть задрафтованным. Это не «Голден Стэйт»
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Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что, когда только начинал свой путь в НБА, хотел присоединиться к «Нью-Йорк Никс».

«Я очень хотел перейти в «Никс». Помню, драфт был в Нью-Йорке, как раз был день рождения моего отца, 25 июня 2009 года. В то время я много разговаривал с генеральным директором «Нью-Йорка». Тогда он сказал, что, если будет в совете директоров, клуб выберет меня. С считал, что буду с «Никс». Но всё случилось так, как и должно было. В итоге я с «Уорриорз», — сказал Карри в интервью на канале GQ Sports в YouTube.

Ранее Карри рассказал, верит ли он в способность «Голден Стэйт» времён Кевина Дюранта одержать победу над легендарным «Чикаго Буллз» образца 1996 года во главе с Майклом Джорданом в гипотетической финальной серии до четырёх побед.

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