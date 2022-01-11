Майк Джеймс: некоторые клубы Евролиги делают то же самое, что и «Ливерпуль»

Американский защитник «Монако» Майк Джеймс предположил, что некоторые клубы Евролиги добиваются переноса матчей, имея ложноположительные тесты на коронавирус. Джеймс привёл в пример «Ливерпуль», который заподозрили в обмане в АПЛ.
«Относительно «Ливерпуля» может быть проведено расследование по поводу переноса матча с «Арсеналом» на прошлой неделе. В ходе дальнейшего тестирования был выявлен только один положительный Кубка Англии случай COVID-19, и некоторые клубы направили жалобы в EFL», — говорилось в сообщении, которое репостнул Джеймс.
«Я чувствую, что некоторые команды Евролиги тоже делали это, но я должен заткнуться», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Евролига отменила четыре из девяти матчей следующего тура. Так, после переноса двух матчей регулярного чемпионата было принято решение о переносе ещё двух встреч. Напомним, «Монако» должен был сыграть с казанским УНИКСом, но матч отменили после запроса со стороны российского клуба.
- 11 января 2022
-
19:37
-
18:50
-
17:45
-
16:45
-
15:47
-
14:38
-
14:32
-
13:08
-
12:31
-
11:55
-
11:04
-
10:02
-
09:17
-
08:54
-
06:30
-
00:35
- 10 января 2022
-
23:46
-
22:45
-
21:45
-
20:43
-
19:52
-
18:53
-
17:24
-
16:06
-
15:28
-
14:49
-
13:20
-
12:39
-
11:37
-
10:26
-
09:26
-
08:29
-
08:12
-
05:46
-
05:29