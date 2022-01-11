Майк Джеймс: некоторые клубы Евролиги делают то же самое, что и «Ливерпуль»

Американский защитник «Монако» Майк Джеймс предположил, что некоторые клубы Евролиги добиваются переноса матчей, имея ложноположительные тесты на коронавирус. Джеймс привёл в пример «Ливерпуль», который заподозрили в обмане в АПЛ.



«Относительно «Ливерпуля» может быть проведено расследование по поводу переноса матча с «Арсеналом» на прошлой неделе. В ходе дальнейшего тестирования был выявлен только один положительный Кубка Англии случай COVID-19, и некоторые клубы направили жалобы в EFL», — говорилось в сообщении, которое репостнул Джеймс.



«Я чувствую, что некоторые команды Евролиги тоже делали это, но я должен заткнуться», — написал Джеймс в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что Евролига отменила четыре из девяти матчей следующего тура. Так, после переноса двух матчей регулярного чемпионата было принято решение о переносе ещё двух встреч. Напомним, «Монако» должен был сыграть с казанским УНИКСом, но матч отменили после запроса со стороны российского клуба.