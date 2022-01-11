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Евролига перенесла второй матч УНИКСа на этой неделе

Евролига перенесла второй матч УНИКСа на этой неделе
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Евролига приняла решение пойти навстречу УНИКСу и удовлетворила его запрос о переносе матча 21-го тура регулярного чемпионата с «Миланом». Встреча должна была состояться 13 января в Италии. Причина — вспышка коронавируса в российской команде.

Ранее Евролига отменила матч УНИКСа с «Монако». Казанцы сделали запрос о переносе встречи также из-за вспышки коронавируса в коллективе. Из-за большого числа заболевших казанцам не удалось набрать восемь игроков — это минимальный состав, необходимый для того, чтобы матч состоялся.

Ранее Американский защитник «Монако» Майк Джеймс предположил, что некоторые клубы Евролиги добиваются переноса матчей, имея ложноположительные тесты на коронавирус. Джеймс привёл в пример «Ливерпуль», который заподозрили в обмане в АПЛ.

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