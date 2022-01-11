Два тренера российских клубов входят в топ-5 Евролиги по версии иностранного сайта
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Известные литовские журналисты издания BasketNews Ритис Вишняускас и Донатас Урбонас поделились мнением о пяти лучших тренерах Евролиги. По версии обоих, в топ-5 входят сразу два представителя российских клубов: Димитрис Итудис из ЦСКА и Хавьер Паскуаль, возглавляющий «Зенит».
В пятёрку лучших журналисты также включили тренера «Реала» Пабло Ласо и Шарунаса Ясикявичюса из «Барселоны». Относительно пятого наставника мнения журналистов разошлись: Урбонас выбрал Этторе Мессину («Милан»), а Вишняускас остановился на Андреа Тринкьери («Бавария»).
Ранее сообщалось, что ЦСКА нацелен заполучить аргентинского форварда Габриэля Дека, который недавно был отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации.
Новость по темеЦСКА хочет подписать экс-игрока «Реала», отчисленного из НБА
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