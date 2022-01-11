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Два тренера российских клубов входят в топ-5 Евролиги по версии иностранного сайта

Два тренера российских клубов входят в топ-5 Евролиги по версии иностранного сайта
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Известные литовские журналисты издания BasketNews Ритис Вишняускас и Донатас Урбонас поделились мнением о пяти лучших тренерах Евролиги. По версии обоих, в топ-5 входят сразу два представителя российских клубов: Димитрис Итудис из ЦСКА и Хавьер Паскуаль, возглавляющий «Зенит».

В пятёрку лучших журналисты также включили тренера «Реала» Пабло Ласо и Шарунаса Ясикявичюса из «Барселоны». Относительно пятого наставника мнения журналистов разошлись: Урбонас выбрал Этторе Мессину («Милан»), а Вишняускас остановился на Андреа Тринкьери («Бавария»).

Ранее сообщалось, что ЦСКА нацелен заполучить аргентинского форварда Габриэля Дека, который недавно был отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации.

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