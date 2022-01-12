ЦСКА обновил статус Алексея Шведа и Уилла Клайберна перед матчем с «Панатинаикосом»

Защитник ЦСКА Алексей Швед вернулся в строй после болезни и сможет помочь команде в предстоящем гостевом матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса», сообщает официальный сайт клуба.



Форвард ЦСКА Уилл Клайберн продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра и не выйдет на площадку. Матч «Панатинаикос» – ЦСКА состоится в среду в Афинах. Начало в 21:00 мск.

«Мы много готовимся, часто тренируемся. Давно не играли, потому что лига брала паузу, откладывала матчи из-за ковида. У соперников много хороших игроков, парней, которые способны доставить нам проблемы своими индивидуальными действиями. Нужно выйти и показать фирменный баскетбол ЦСКА», — заявил форвард ЦСКА Джоэл Боломбой.