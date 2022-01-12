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«Фенербахче» без Де Коло и Веселы обыграл «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Милану»

«Фенербахче» без Де Коло и Веселы обыграл «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Милану»
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Завершились три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 94:80 в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал Мелих Махмутоглу, записавший на свой счёт 17 очков. Лучшую результативность в составе гостей показали Тайлер Дорси и Костас Слукас (в активе обоих по 14 очков). Отметим, что в составе «Фенербахче» участия в матче не принимали лидеры команды: Ян Веселы и Нандо Де Коло.

В другом матче «Бавария» принимала «Жальгирис». Победу в этой встрече со счётом 74:65 праздновали хозяева. Защитник Огнен Ярамаз принёс мюнхенцам 16 очков. У литовской команды чаще других отличался Джош Небо — на его счету 14 очков.

В третьем матче «Барселона» встречалась с «Миланом». Противостояние прошло на стадионе «Палау Блауграна» и завершилось победой итальянского клуба — 73:75.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
11 января 2022, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
94 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Махмутоглу - 17, Пьерр - 14, Полонара - 13, Букер - 12, Гудурич - 11, Хенри - 11, Бирсен - 5, Хазер - 5, Флойд - 2, Акпинар - 1, Дювериоглу - 1, Биберович
Олимпиакос: Дорси - 14, Слукас - 14, Папаниколау - 12, Принтезис - 12, Мартин - 10, Фалль - 6, Везенков - 5, Уолкап - 5, Маккиссик - 2, Жан-Шарль, Ларенцакис, Эйси
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2022, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
74 : 65
Жальгирис
Каунас, Литва
Бавария: Ярамаз - 16, Лучич - 12, Обст - 11, Рабит - 11, Уолден - 9, Риверс - 5, Томас - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Хантер - 3, Джордж, Радошевич, Шишко
Жальгирис: Небо - 14, Лекавичюс - 10, Уэбстер - 10, Блажевич - 7, Кавано - 5, Милакнис - 5, Улановас - 4, Гиффей - 3, Кальнетис - 3, Янкунас - 3, Стрелниекс - 1, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2022, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
73 : 75
Олимпия Милан
Милан, Италия
Барселона: Курич - 22, Миротич - 18, Дэвис - 11, Йокубайтис - 11, Лапровиттола - 6, Шанлы - 2, Шмитс - 2, Хиггинс - 1, Мартинес, Ннаджи, Убаль, Хэйс
Олимпия Милан: Родригес - 18, Дилэйни - 15, Бентил - 8, Мелли - 8, Хайнс - 8, Холл - 8, Грант - 6, Kell - 4, Альвити, Билига, Риччи, Тарчевски

Напомним, сразу несколько матчей нынешнего игрового дня были отменены из-за непростой ситуации с коронавирусом в некоторых клубах.

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