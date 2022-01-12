«Фенербахче» без Де Коло и Веселы обыграл «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Милану»

Завершились три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Фенербахче» на домашней площадке принимал «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 94:80 в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал Мелих Махмутоглу, записавший на свой счёт 17 очков. Лучшую результативность в составе гостей показали Тайлер Дорси и Костас Слукас (в активе обоих по 14 очков). Отметим, что в составе «Фенербахче» участия в матче не принимали лидеры команды: Ян Веселы и Нандо Де Коло.
В другом матче «Бавария» принимала «Жальгирис». Победу в этой встрече со счётом 74:65 праздновали хозяева. Защитник Огнен Ярамаз принёс мюнхенцам 16 очков. У литовской команды чаще других отличался Джош Небо — на его счету 14 очков.
В третьем матче «Барселона» встречалась с «Миланом». Противостояние прошло на стадионе «Палау Блауграна» и завершилось победой итальянского клуба — 73:75.
Напомним, сразу несколько матчей нынешнего игрового дня были отменены из-за непростой ситуации с коронавирусом в некоторых клубах.
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