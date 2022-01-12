«Мемфис» одержал 10-ю победу кряду, обыграв «Голден Стэйт». У Карри – трипл-дабл

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Финикс Санз». Гости победили со счётом 99:95.

В составе хозяев самым результативным игроком был британец О Джи Ануноби, набравший 25 очков. У «Финикса» 19 очков набрал Джей Краудер.

На стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева одержали победу – 122:118.

Кайл Кузма из «Вашингтона» заработал 29 очков, 32 очка набрал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы».

Ещё в одном сегодняшнем матче «Чикаго Буллз» принимал «Детройт Пистонс» на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили со счётом 133:87.

Игрок «Чикаго» Никола Вучевич набрал 22 очка, а в составе «Детройта» наиболее результативным был Джош Джексон с 16 очками.

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч между «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз», в котором хозяева паркета одержали победу со счётом 116:108, которая стала для них 10-й кряду. Отметим, что в составе «Уорриорз» трипл-дабл оформил разыгрывающий Стефен Карри – 27 очков, 10 подборов и 10 передач.

В ещё одном из матчей игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» прервала 4-матчевую победную серию, уступив на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:128).