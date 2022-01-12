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«Мемфис» одержал 10-ю победу кряду, обыграв «Голден Стэйт». У Карри – трипл-дабл

«Мемфис» одержал 10-ю победу кряду, обыграв «Голден Стэйт». У Карри – трипл-дабл
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На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Финикс Санз». Гости победили со счётом 99:95.

В составе хозяев самым результативным игроком был британец О Джи Ануноби, набравший 25 очков. У «Финикса» 19 очков набрал Джей Краудер.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
95 : 99
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Ануноби - 25, Сиакам - 22, Ванвлит - 21, Буше - 13, Ачиува - 6, Берч - 6, Шампани - 2, Барнс, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Уилсон, Флинн
Финикс Санз: Краудер - 19, Букер - 16, Эйтон - 16, Пол - 15, Бриджес - 12, Смит - 7, Шамет - 6, Макги - 4, Пэйн - 4, Бийомбо, Джексон, Джонсон, Камински, Надер, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич

На стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева одержали победу – 122:118.

Кайл Кузма из «Вашингтона» заработал 29 очков, 32 очка набрал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы».

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
122 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Кузма - 29, Динвидди - 22, Колдуэлл-Поуп - 16, Кисперт - 12, Харрелл - 12, Дав. Бертанс - 9, Авдия - 7, Хатимура - 7, Гэффорд - 6, Нето - 2, Бил, Брайант, Гилл, Монро, Тодд, Уинстон, Холидей, Ээи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Гидди - 18, Дорт - 17, Базли - 14, Джером - 12, Манн - 11, Робинсон-Эрл - 7, Мускала - 5, Уиггинс - 2, Sarr, Дьяките, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уильямс, Уотсон, Фэйворс

Ещё в одном сегодняшнем матче «Чикаго Буллз» принимал «Детройт Пистонс» на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили со счётом 133:87.

Игрок «Чикаго» Никола Вучевич набрал 22 очка, а в составе «Детройта» наиболее результативным был Джош Джексон с 16 очками.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 87
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Вучевич - 22, Дерозан - 20, Болл - 18, Уайт - 13, Досунму - 10, Лавин - 10, Маккинни - 10, Томас - 10, Браун - 7, Джонс - 6, Брэдли - 5, Дотсон - 2, Грин, Карузо, Кук, Симонович, Уильямс
Детройт Пистонс: Джексон - 16, Бей - 14, Стюарт - 11, Каннингем - 8, Хейз - 8, Диалло - 7, Ли - 7, Гарза - 6, Лайлз - 6, Стэнли - 4, Бол, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч между «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз», в котором хозяева паркета одержали победу со счётом 116:108, которая стала для них 10-й кряду. Отметим, что в составе «Уорриорз» трипл-дабл оформил разыгрывающий Стефен Карри – 27 очков, 10 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Джонс - 17, Уильямс - 17, Кларк - 14, Джексон - 13, Бейн - 11, Андерсон - 8, Кончар - 3, Мелтон - 2, Тиллман - 2, Teske, Адамс, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Томпсон - 14, Пэйтон II - 13, Уиггинс - 13, Пул - 12, Портер - 9, Бьелица - 7, Луни - 6, Ли - 5, Муди - 2, Грин, Игуодала, Куминга, Кьоцца, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

В ещё одном из матчей игрового дня «Миннесота Тимбервулвз» прервала 4-матчевую победную серию, уступив на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:128).

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 33, Харт - 21, Джонс - 14, Валанчюнас - 13, Хэйс - 13, Грэм - 11, Александер-Уолкер - 9, Кларк - 6, Темпл - 5, Альварадо - 3, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Эрнангомес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 26, Бисли - 18, Расселл - 18, Беверли - 10, Макдэниелс - 9, Вандербилт - 8, Принс - 5, Рид - 2, Ноуэлл - 1, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Райт
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